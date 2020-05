Camion in difficoltà a Gorla Maggiore, interviene la Protezione Civile

Pomeriggio movimentato a Gorla Maggiore, dove la Protezione Civile è dovuta intervenire in via Como per rimettere in carreggiata un camion.

Galleria fotografica La Protezione Civile di Gorla Maggiore rimette in strada un camion 4 di 11

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il camion ha accostato a bordo strada ma il terreno non ha retto facendo inclinare il mezzo. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i lavori.

«Intervenuti nel primo pomeriggio – si legge sul gruppo Facebook – nella chiusura temporanea di via Como, per un camion in sosta sprofondato sul bordo strada, purtroppo il terreno non ha tenuto il peso del camion, causando il semi ribaltamento».