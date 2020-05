“Convivere con il Covid19”, un incontro su Facebook

Appuntamento in diretta sulla pagina Facebook del Partito Democratico di Varese per mercoledì 13 maggio per l’incontro dal titolo “Convivere col Covid19”.

Ospiti della serata saranno Giulio Minoja, già primario del reparto rianimazione dell’Ospedale di Circolo, il sindaco Davide Galimberti e il Consigliere Regionale della Lombardia Samuele Astuti. L’incontro avrà inizio alle 21.