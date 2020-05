Covid19: un secondo bambino contagiato ad Arcisate

Un secondo bambino tra i cittadini di Arcisate contagiati dal coronavirus.

Ad annunciarlo è stato ieri il sindaco Gianluca Cavalluzzi che ha però rassicurato sulle condizioni del bimbo: «Le sue condizioni sono buone: non necessita di ospedalizzazione ed è a casa. Anche l’altro bimbo alle prese con il Covid19 continua a migliorare».

In totale gli arcisatesi alle prese con il coronavirus a ieri erano sette, a cui vanno aggiunti 18 guariti e 3 deceduti.

Numeri significativi in una comunità di circa 10mila persone, che spingono il sindaco a raccomandare di non abbassare la guardia: «Inutile dire che devo tornare a chiedere a tutti la massima prudenza in questo momento delicato. Rispettiamo, sempre, le regole. Quindi usciamo di casa per motivi essenziali come lavoro, spesa, farmaci, visite mediche, visite ai congiunti e attività motoria ma soprattutto indossiamo sempre le mascherine, tranne quando facciamo attività fisica. Torno a ribadire il concetto che indossare la mascherina ed evitare gli assembramenti è un gesto di civiltà che serve a limitare al minimo la possibilità di nuovi contagi e tentare di tornare il prima possibile alla normalità».