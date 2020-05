David di Donatello, complimenti a Franca Valeri

Nella serata di ieri, venerdì Franca Valeri ha ricevuto il David di Donatello Speciale.

«La ricordiamo quando a Luino ritiro’ Il Premio Chiara alla Carriera nel 2011», ricorda il sindaco Andrea Pellicini. L’associazione Amici di Piero Chiara con il patrocinio del Comune di Luino e di altri Enti pubblici e privati le ha riconosciuto l’importante encomio “per l’intelligenza e l’ecletticità con cui, come scrittrice, attrice, ha stigmatizzato, con raffinata e caustica ironia, le frivolezze e le ipocrisie degli italiani, dando vita a personaggi capaci, oltre che di far ridere, di far riflettere su vizi e vizietti pubblici e privati”.

«Complimenti a Franca Valeri!».