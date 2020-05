Diamo il nome alla nuova birra prodotta da Tigros e Balabiott

La prima si chiamava #Celafaremo, è rimasta per pochi giorni in vendita a partire da metà aprile ed è presto andata esaurita. La seconda è a disposizione dei clienti dal 2 maggio, si chiama #Molaminga (gli hashtag fanno parte del nome) e sta avendo un successo simile alla capostipite.

Parliamo delle birre artigianali in edizione limitata realizzate dal Birrificio Balabiott e vendute nei supermercati Tigros nell’ambito del progetto “Per un’Italia più buona”, voluto dalla nota catena della grande distribuzione per supportare e valorizzare le aziende italiane e i prodotti del territorio in un momento difficile come è quello causato dall’epidemia di Covid-19.

Ora Balabiott (azienda che ha sede a Domodossola) e Tigros hanno scelto di coinvolgere i lettori di VareseNews e del nostro blog specializzato Malto Gradimento per dare il nome alla terza birra della serie che, come le precedenti, permetterà di devolvere in beneficenza alla Croce Rossa Italiana il 10% del ricavato.

Attraverso un sondaggio attivo sulla pagina Facebook di VareseNews, quindi, si potrà votare (entro mercoledì 6 maggio alle ore 18) il nome della birra, in stile session IPA, che sarà in vendita dall’ultima settimana di maggio nei 66 punti vendita di Tigros. Anche questa birra verrà venduta al prezzo di 1,69 euro a bottiglia.

Il ballottaggio è tra due termini del nostro dialetto, #Ghesemm e #Tireminnanz: entrambi sono stati scelti perché portano con sé un messaggio motivazionale in un periodo complicato. Il dialetto poi è una caratteristica che contraddistingue la produzione di Balabiott come ci ha raccontato – insieme a tante altre cose – uno dei tre soci del birrificio ossolano, Matteo Vinci, in una intervista in diretta su VareseNews che trovate qui sotto.