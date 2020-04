“Per un’Italia più buona”: un progetto di Tigros a sostegno del territorio

“Per un’Italia più buona” è un progetto marcato Tigros che mette una particolare attenzione ai produttori locali, alle istituzioni .e alle realtà di volontariato. Una proposta di lungo respiro che connette ambienti diversi con un obiettivo chiaro: dare una risposta ai bisogni delle persone, delle famiglie e delle imprese in un momento particolarmente difficile e in cui serve tutta l’energia per guardare avanti con positività.

«Tigros è da sempre una realtà orgogliosamente italiana e radicata nel territorio – spiegano dall’azienda – Ancora di più in questo momento difficile il nostro compito è quello di valorizzare le imprese italiane e i prodotti fatti in Italia. Si tratta di un impegno concreto per contribuire a rafforzare la vitalità del nostro Paese ed essere sempre più vicini alle persone e alle famiglie».

Il progetto si compone di tre iniziative, la prima delle quali prevede di inserire in ogni loro promozione oltre 800 referenze prodotte in Italia, a partire da questa settimana.

Tigros ha poi scelto di valorizzare i prodotti del territorio rafforzando il rapporto dei punti vendita con le imprese locali. Un esempio è la collaborazione con l’azienda agricola Pian del Lares attraverso la vendita dei capretti nostrani. Un’azione per supportare gli allevatori del Luinese in difficoltà con l’emergenza attuale. Oppure quella con il Birrificio Artigianale Balabiòtt di Domodossola, che ha portato alla creazione di una birra bionda in edizione limitata dall’evocativo nome #celafaremo, in vendita da questa settimana. Il 10% del ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana della Regione Lombardia.

Infine, Tigros, insieme ai Comuni e alle Associazioni di Volontariato, promuove una rete di aiuto con l’attivazione della spesa a domicilio per le persone in difficoltà e il carrello della spesa solidale presente in ogni punto vendita, da riempire grazie alla generosità dei clienti.

Per Tigros si tratta di un progetto di lungo respiro.

L’azienda, nata a Varese nel 1979 e ora presente nelle province di Varese, Milano, Verbano-Cusio Ossola, Novara, Vercelli, Como e Pavia con 66 supermercati, sta già lavorando ad altre idee e progetti da implementare nei prossimi mesi per alimentare e supportare la campagna.