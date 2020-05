Droga nei panni sporchi, arrivano i cani

Avevano nascosto la droga nel bidone dei panni sporchi ma i nasi di Ocsi e Kato cani antidroga provenienti da Casatenovo, nel Lecchese hanno fiutato giusto e hanno incastrato due persone (immagine di repertorio).

Si tratta di un’operazione dei carabinieri di Cuvio che ha portato alla denuncia di due persone, un italiano di 4o anni e un maghrebino di 10 anni più giovani residenti in Valcuvia.

Nel corso dell’operazione antidroga sono stati trovati 60 grammi di hascisc e due dosi di cocaina valsi ai due soggetti una denuncia.

Altri due uomini di 41 e 36 anni sono stati trovati in possesso di droga da una pattuglia dei carabinieri di Laveno Mombello.

I controlli si inseriscono nell’attenzione prestata dai militari per il rispetto delle norme anti covid: nella serata di ieri in questi controlli hanno fruttato la denuncia di due uomini di 38 e 27 anni trovati in possesso di hascisc per uso personale.

In tutto sono state controllate 120 persone e un centinaio di mezzi.