Due incidenti ad alianti, un morto

Due incidenti hanno coinvolto alianti nella giornata di oggi, domenica 24 maggio.

L’incidente più grave è avvenuto alle 16.30 vicino a Punta Almana, sopra Sale Marasino, nel Bresciano tra lago di Iseo e Valtrompia. Una persona che era a bordo del velivolo è deceduta. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero dei vigili del fuoco partito da Malpensa.

L’altro incidente è avvenuto invece a Tavernola, quartiere suburbano di Como, nella valletta della Breggia: l’aliante ha forse tentato l’atterraggio su un campo, ma si è schiantato in via Traù, non lontano dalle case (nella foto).

È accaduto alle 17.25: il pilota, un 29enne, non dovrebbe essere in pericolo di vita, è stato portato all’ospedale Sant’Anna.