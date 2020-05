Due nuovi casi Covid a Buguggiate: la notizia è stata comunicata dal sindaco Matteo Sambo.

Il primo cittadino, citando la richiesta della Prefettura di mobilitare i più possibile le Polizie Locali nei controlli, ha ribadito anche che ci si trova ancora in «una situazione di emergenza sanitaria importante».

«Chiedo a tutti, invece di fare polemiche e dietrologie sull’origine della pandemia, chiedo di avere comportamenti più consci e corretti possibili».

Il sindaco ha confermato anche la riapertura dei parchi (la foto è d’archivio) sperando nella correttezza delle persone: rimangono le limitazioni sulle aree gioco per bambini, considerate come punto critico (perché i giochi vengono toccati costantemente e perché è più difficile chiedere ai bambini attenzione al contagio). L’area verde più frequentata di Buguggiate è il Bergora: da domani quindi sarà possibile passeggiare o sostare sulle panchine a debita distanza ma non usare il campo da basket o da calcio né i giochi per i più piccoli.