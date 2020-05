Educare ai tempi del Covid, lezioni gratis on line

A partire da venerdì 29 maggio, sul canale di YouTube “Comune di Luino” il Comune di Luino organizza un corso gratuito diviso in cinque incontri dalle 15.00 alle 16.30 tenuto dalla dottoressa Haidi Segrada.

«Avendo consapevolezza delle complessità che le famiglie stanno affrontando, afferma l’Assessore Caterina Franzetti, vogliamo proporre uno strumento che si rivolge soprattutto a loro. Genitori e figli, infatti, si sono trovati all’improvviso a vivere una nuova quotidianità. La brava docente accompagnerà i nuclei familiari con un percorso di cinque incontri».

Il corso desidera essere uno strumento utile per comprendere meglio il periodo che stiamo vivendo e come adottare tecniche e strategie efficaci per ascoltare, comunicare e relazionarci con i nostri bambini e ragazzi al tempo del COVID 19.

«La quarantena ha messo a dura prova tutti i meccanismi, nazionali ed internazionali ma non dobbiamo dimenticare che il primo sistema che rischia di saltare è quello familiare», commenta Haidi Segrada. «La famiglia rappresenta il primo fattore educativo, la prima vera comunità. Oggi genitori e figli si trovano in difficoltà: la comunicazione, gli atteggiamenti e le tempistiche sono mutate e noi abbiamo dovuto adeguarci a misure contingentate e a relazioni diverse… Come fare per vivere al meglio e, soprattutto, come possiamo prepararci per ripartire?».

Haidi Segrada focalizzerà obiettivi, consigli utili, necessità.

Calendario: venerdì 29 maggio, sabato 30 maggio, venerdì 5 giugno, sabato 6 giugno e venerdì 12 giugno dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Per ulteriori informazioni scrivere a: cultura@comune.luino.va.it