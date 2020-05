Emergenza sanitaria, ognuno dice la sua

Buongiorno,

Vi scrivo per descrivere il mio disgusto a tutto ciò che sta avvenendo dall’inizio della pandemia Sars Covid 2. Oltre al disorientamento, alla disorganizzazione e incompetenza delle istituzioni locali e nazionali, si aggiungono avidità e furbizia.

Avendo appurato la mancanza di un protocollo unico mondiale, europeo e nazionale io (da buon cittadino rispettoso delle regole), obbedisco agli ordini della mia nazione\regione\città e mi sigillo in casa. Da quel momento inizia il caos tra istituzioni. Ognuno dice la sua, ogni “auto-titolato” parte con dirette facebook, televisive etc. Un bombardamento mediatico da parte di immunologi,virologi,infettivologi,esperti,professori,assessori,sindaci, politici,ministri,tuttologi giornalisti e via dicendo.

Ancora una volta l’iniziativa di singoli\gruppi hanno salvato la faccia alla disillusa Italia. Medici\Infermieri\Paramedici\Volontari\Forze dell’Ordine e Associazioni, travolti senza alcuna colpa in questo scenario inspiegabile nel 2020. Morti innocenti e incolpevoli, vittime della avidità e dell’egoismo di chi aveva il compito di prevedere,organizzare ed evitare tutto questo. Abbiamo visto che già in passato ci sono state pandemie con milioni di morti, non posso credere che chi ha il compito o è stato delegato “a cascata”, non abbia consapevolmente sotto valutato una emergenza simile. Perdonate se impatto con la retorica, ma il mio disgusto aumenta con ciò che sta accadendo in questi giorni; i “presunti” Test Sierologici. Si parte dai 3 euro (per le regioni) agli 80 euro per noi poveri sfigati.

Se avessero un minimo di coscienza, non dovrebbero farmi pagare le mascherine. Se avessero un minimo di dignità, dovrebbero permettere a tutti noi cittadini di effettuare i Tamponi e i Test Sierologici anche presso strutture private, ma totalmente a carico del SSN\SSR. Io non ho nessuna colpa per ciò che è accaduto, pago le tasse e cerco nel mio piccolo di comportarmi da “fesso” contribuente e buon cittadino. Il diritto alla salute che fine ha fatto? Quando lo trovate fatemi un fischio..

Con stima

Antonello