Erboristeria online: il successo dei prodotti di qualità senza eccipienti

Sono sempre di più le persone che decidono di acquistare prodotti erboristici realizzati con materie prime completamente naturali, che risultano essere privi di controindicazioni e determinanti per migliorare il benessere psicofisico individuale.

Come molte categorie merceologiche, ormai è possibile trovarne di ottima qualità anche online, presso portali specializzati. Per esempio, il sito ufficiale dell’erboristeria online fitosofia mette a disposizione un catalogo molto ampio che offre una vasta gamma di rimedi naturali, realizzati senza l’aggiunta di eccipienti.

L’importanza del rispetto delle norme di qualità

Dietro a un ogni prodotto erboristico proposto da Fitosofia vi è il lavoro di professionisti quali biomedici e bioingegneri, che ricercano le migliori formulazioni a seconda dei casi. Ogni ingrediente è selezionato con cura, nel rispetto delle norme di qualità HACCP e GMP.

La prima norma monitora la salubrità delle varie componenti, attraverso un’analisi approfondita, mentre la seconda garantisce la fabbricazione ottimale secondo determinate linee guida.

Ogni pianta spontanea cresce rigorosamente in Italia e i suoi estratti non contengono alcool: viene, infatti, privilegiata l’estrazione a ultrasuoni, proprio per preservare le proprietà organolettiche principali.

I prodotti erboristici più ricercati online

Tra i rimedi erboristici senza eccipienti più richiesti vi sono senza dubbio gli integratori. Particolare successo, all’interno di questa categoria, hanno i prodotti depurativi, che contribuiscono a eliminare le tossine e drenare i liquidi in eccesso.

Solitamente contengono carciofo, tarassaco e ananas e trasmettono un senso di benessere che si estende a fegato, reni e sistema digestivo in genere, eliminando anche il senso di pesantezza e favorendo una buona digestione. Ne consegue che l’uso faciliti la scomparsa di accumuli di colesterolo così come di disturbi quali sonnolenza post prandiale.

In sinergia con i prodotti detox, lavorano spesso anche i fermenti lattici, ormai vero e proprio bestseller. I probiotici sono chiamati anche “batteri buoni”, perché impediscono il proliferarsi, nell’intestino, di quelli dannosi e mettono al riparo da disturbi quali infezioni fungine, costipazione e infiammazioni come la colite. Sono anche in grado di rafforzare le difese immunitarie, con benefici che coinvolgono l’intero organismo.

Sempre con riferimento alle difese immunitarie, un altro integratore naturale molto ricercato è, senza dubbio, quello che aumenta l’apporto di vitamina C. Estratti di arancia, rosa canina e ribes sono gli elementi più usati e hanno anche un’ottima azione antiossidante sulle cellule: miglioramento degli stati influenzali, ripristino delle energie, maggior assorbimento di ferro e persino migliore salute delle gengive sono tra le conseguenze benefiche maggiori anche su soggetti molto giovani.

Un’altra motivazione per cui si ricorre spesso a rimedi erboristici è l’insonnia e altri disturbi del sonno. Generalmente ci si orienta su preparati contenenti melissa, valeriana, papavero e passiflora. Molto ben tollerati grazie alla mancanza di zuccheri e di glutine, questi prodotti sono veri e propri toccasana che diminuiscono lo stress e favoriscono il rilassamento, migliorando la quantità e la qualità del riposo. Contribuiscono, inoltre, a lenire tachicardia, cefalee e agitazione motoria.

I prodotti erboristici sono richiesti anche quando i problemi riguardano la circolazione periferica, venosa e linfatica. Le gambe risultano pesanti e la cellulite è una conseguenza molto frequente: gli estratti di rusco, in tal senso, hanno un’azione antinfiammatoria sui vasi sanguigni e antiedematosa; anche l’ippocastano contribuisce a risolvere problematiche vascolari come tromboflebite, capillari fragili e vene varicose. Infine, ananas e tarassaco drenano efficacemente eliminando il senso di pesantezza agli arti.

Usati sia in aromaterapia che in cosmetica, infine, sono gli oli essenziali, veri e propri concentrati di benessere che hanno svariate applicazioni. Possono contribuire a donare energia o a rilassare, ad arrestare la caduta dei capelli, come nel caso dell’olio essenziale di alloro, a lenire la cellulite e ad ammorbidire la pelle. Usati puri o, meglio ancora, diluiti, rilasciano anche un gradevole profumo negli ambienti.