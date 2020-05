Finanziamenti per le Asd: ecco le procedure

UISP VARESE – Notiziario del 13 maggio 2020

NAZIONALE – Numero verde e procedure snelle: finanziamenti per le asd

Aiuti concreti in arrivo: l’Istituto per il Credito Sportivo ha previsto, in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche iscritte al registro CONI o alla Sezione parallela CIP da almeno un anno, la concessione di finanziamenti, destinati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate all’emergenza COVID-19.

La misura, unitamente a tutte le specifiche e alla documentazione necessaria, sarà reso disponibile non appena concluso l’iter formale del Decreto Ministeriale, già sottoscritto dal ministro Vincenzo Spadafora, che definisce i criteri di funzionamento del Fondo di Garanzia – Comparto Liquidità, ai sensi dell’art.14 del Decreto Liquidità.

Nei prossimi giorni, quindi, le Ssd e le Asd potranno accedere alla richiesta di finanziamento direttamente dall’homepage del sito ufficiale del Credito Sportivo (CLICCA QUI) nella sezione dedicata alle misure di sostegno collegate all’emergenza epidemiologica Covid-19, compilando il modulo online.

Tra i documenti che dovranno allegare, è prevista una lettera di attestazione da parte dell’Organismo sportivo di affiliazione (Uisp, nel nostro caso) che l’Ssd o Asd è affiliata da almeno un anno ed è in regola con i pagamenti degli impegni associativi.

Da oggi sarà a disposizione il numero verde 800 608 398 e la mail infoemergenzacovid19@creditosportivo.it: canali di comunicazione dedicati all’iniziativa, per fornire le necessarie informazioni e gli adeguati supporti ai soggetti interessati.

Per tutti i dettagli sulle caratteristiche del finanziamento, vi rimandiamo alla Piattaforma Nazionale per le Associazioni e Società Sportive Uisp (circolare n°79/2019-2020).

NAZIONALE – Futuri Movimenti per accompagnare la ripresa

“Futuri Movimenti” è la nuova campagna nazionale che Uisp lancia in questa fase di graduale e progressiva ripresa. «Fin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria – dice Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp – grazie alla campagna “La palestra è la nostra casa” siamo entrati nelle case, non soltanto in quelle dei nostri soci, perché lo sport sociale e per tutti è un diritto di interesse collettivo. Sono stati prodotti oltre 600 video tutorial con centinaia di insegnanti Uisp di tutta Italia e sono stati già ad oggi da oltre 700.000 persone. La campagna ha contribuito ad ammorbidire il senso di solitudine e a garantire socialità che, per quanto virtuale, ha continuato ad offrire un senso di comunità. Questo è il percorso che proseguiremo anche con la nuova campagna “Futuri Movimenti”, attraverso incontri webinar, dirette Facebook e video tutorial che cercheranno di orientare la ripresa delle attività di promozione sociale e per tutti».

Contenuti di vario tipo, quindi, che avranno come protagonisti insegnanti e dirigenti dei Comitati Uisp di tutta Italia, ospiti e specialisti, esponenti delle reti associative dello sport sociale e del terzo settore.

NAZIONALE – Fase 2: i tutorial per sapere come muoversi

“La palestra è la nostra casa” è lo slogan lanciato dall’Unione Italiana Sport per Tutti per provare, tutti insieme, a far fronte all’emergenza coronavirus. Ogni giorno tantissime proposte, adatte a pubblici e passioni sportive diverse. Idee e consigli per trascorrere giornate casalinghe, ma all’insegna del benessere e del movimento.

Tantissime le idee da tutta Italia: se Uisp La Spezia e Valdimagra, con Officina Posture, propone una lezione con elastici, a Milano Polisportiva Garegnano 1976 propone una serie di esercizi specifici per la schiena e Uisp Lariano con ASD Virtus Pallacanestro Cermenate propone un potenziamento addominale e della parte superiore del corpo.

Per l’angolo dei bambini, Uisp Sassari propone di portare i bambini all’aria aperta per giocare e ricaricarsi di vitamina D: ora si può uscire, ma è difficile che loro comprendano che non devono toccare tutto e, se lo fanno, non devono toccarsi poi la faccia e lavare subito le mani. Margherita e Loredana Barra hanno provato a rendere più semplice la spiegazione di cosa è bene fare per evitare il contagio, oltre a dare la ricetta per la pasta modellante al balsamo, per stimolare la creatività.