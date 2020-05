I Forestali salvano due gheppi intrappolati nel campanile di San Vittore

Sono finiti in gabbia loro malgrado, intrappolati a 30 metri sul campanile della basilica di San Vittore a Varese per via di una grata in metallo che ha fatto perdere l’orientamento a una coppia di gheppi.

Piccoli e veloci rapaci, i due volatili avevano trovato casa in un luogo inaccessibile ma ricco di insidie.

Infatti gli animali in difficoltà sono stati notati, ed è stato dato l’allarme. È successo nel weekend.

Sul posto sono arrivati i carabinieri forestali e un esperto del gruppo insubrico di ornitologia oltre ai vigili del fuoco che con un’autoscala hanno raggiunto la sommità del campanile per tagliare la recinzione e assicurare la libertà a due uccelli.

Hanno operato i carabinieri forestali della stazione di Arcisate e del Nucleo Cites di Somma Lombardo: si tratta di militari specializzati per far rispettare la convenzione di Washinghton, trattato che protegge alcune specie di animali.