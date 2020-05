Frontalieri, Brianza: “Noi da sempre a tutela delle zone di confine”

“Fino a che il nuovo accordo italo-svizzero non era ancora perfezionato, come Regione Lombardia abbiamo in ogni modo chiesto al governo PD, lo stesso PD di Alfieri, di cestinare l’accordo. Non siamo stati ascoltati e il governo nel 2015 l’ha approvato tecnicamente. Ora le ipotesi sono due: o il governo Conte, che Alfieri sostiene, straccia l’accordo e apre una nuova discussione, oppure Regione Lombardia deve far sentire la voce dei nostri frontalieri, delle loro famiglie e dei comuni di frontiera, con i punti che abbiamo sempre sostenuto: mantenere invariata la pressione fiscale sui lavoratori e garantire finanziamenti ai comuni di frontiera in misura almeno equivalente a quella di oggi. Ogni altra interpretazione è falsa e pretestuosa.”

Così in una nota la Vice Presidente del Consiglio Regionale Francesca Brianza sulla lettera riguardante l’accordo fiscale sui frontalieri.