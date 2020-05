Gare virtuali, Silvia Pollicini brilla nella scia della “regina” Marianne Vos

In attesa di tornare alle gare reali, alcune discipline stanno mettendo a confronto gli atleti in gare virtuali che vengono disputate attraverso simulatori (è il caso dell’automobilismo, come abbiamo già raccontato in QUESTO articolo) o app collegate a dispositivi da utilizzare in casa per fare sport.

Il ciclismo è una di queste discipline e sta proponendo una serie di appuntamenti di vario livello: professionisti, campioni del passato (tra questi anche i nostri Stefano Garzelli e Ivan Basso che non hanno perso lo smalto di qualche anno fa), amatori e donne. In campo femminile è stato varato il “Tour of All” che prevede gare da disputare sui “rulli”, a casa propria”, unificate dalla piattaforma specializzata Zwift. All’evento è collegata una raccolta fondi benefica a favore di Medici Senza Frontiere.

La prima prova si è disputata sul percorso che qualche anno fa ospitò i mondiali di Innsbruck, in Austria, su una distanza di 53 chilometri e ha visto il successo – tanto per cambiare – di Marianne Vos, la straordinaria campionessa olandese che ha all’attivo numerosi titoli mondiali e che tra le altre cose vanta il record di vittorie al “Trofeo Binda” di Cittiglio di cui è detentrice.

Vos corre per la squadra CCC-Liv e ha vinto la corsa virtuale battendo in volata (la gara è trasmessa su uno schermo) la danese Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ) e la britannica Leah Dixon (Tibco-Silicon Valley Bank) ma alle sue spalle ha brillato una giovane atleta varesina, Silvia Pollicini. La 21enne di Cunardo (è nata in giorno di Santo Stefano del ’98) gareggia per la formazione bergamasca della Valcar-Travel&Service ed è risultata la migliore italiana in gara chiudendo la prova a 20″ da Vos. Un buon viatico per i prossimi appuntamenti del Tour of All e – chissà – anche della stagione 2020 che pure è ancora lontana dal riprendere.