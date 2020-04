Rovera torna in pista, ma la corsa è virtuale

Ci sono il volante, gli avversari e le strategie di gara, e pazienza se per il momento mancheranno l’odore dell’asfalto, quello della benzina e le sensazioni di un vero abitacolo. In tempo di pandemia un simulatore può bastare per tornare in pista, almeno virtualmente: è ciò che accadrà al pilota varesino Alessio Rovera che ha aderito alla proposta di disputare, il 2 e 3 maggio, la “eRace 4 Care”.

La manifestazione è nata da un’idea di Nicola Villani, voce storica di Eurosport e commentatore della Formula E per Mediaset, e ha trovato terreno fertile nel mondo del motorsport grazie all’impegno di eSport Master, AKR Sim Racing Team e di altri sostenitori. L’evento ha un importante risvolto benefico, perché è collegato a una raccolta di fondi che saranno destinati alla lotta contro il Covid-19. In particolare, attraverso alla piattaforma GoFundMe, le donazioni saranno conferite all’ospedale “Santi Antonio e Margherita” di Tortona che la Regione Piemonte ha trasformato in presidio Covid.

Rovera, campione italiano GT Sprint 2019, ha aderito alla sfida che lo vedrà impegnato con altri protagonisti dell’automobilismo tricolore e diversi gamer: sul simulatore, il giovane talento di Casbeno avrà a disposizione la Ferrari 488 GT3, lo stesso bolide che avrebbe avuto tra le mani nella realtà, visto che Alessio quest’anno ha firmato un contratto con AF Corse dopo aver vinto il titolo italiano con una Mercedes del Team Antonelli.

La Ferrari 488 di Rovera sfiderà gli avversari in quattro gare della durata di 60 minuti ciascuna con equipaggi misti e pit-stop obbligatorio: il simulatore permetterà ai piloti di misurarsi su tracciati differenti, e quelli scelti – Monza, Barcellona, Spa-Francorchamps e Nürburgring – sono tra i più belli e storici d’Europa. Per rendere tutto più simile alla realtà, e per far vivere le gare anche ai tifosi, è prevista anche la copertura in streaming con tanto di commento da parte di molte voci note dello sport motoristico: l’appuntamento è sui canali di eSport Master e AKR Sim Racing Team.