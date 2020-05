Giacomo Poretti ha contratto il Covid-19. Anche l’attore comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo ha dovuto combattere contro il virus e lo ha raccontato in una un’intervista con il Corriere della Sera. L’attore spiega infatti: “Accusavo tantissima stanchezza: un mattino non sono riuscito neppure a svitare la moka del caffè, per darti l’idea di come mi sono sentito […] Suppongo che fosse Covid, non mi è mai venuta una febbre così: 8 giorni di febbre a 39. Il tampone ora è negativo e non vedo l’ora di fare il test di sierologico e sono disposto a donare il plasma. In quella fase nessuno ti mandava in ospedale, ti dicevano di riempirti di tachipirina. Ho passato giorni a controllare il respiro. Io non ho perso il gusto e l’olfatto, mia moglie sì”. Si è scoperta infatti positiva anche la moglie

Infatti si è scoperta subito positiva anche Daniela Cristofori, che ha avuto febbre però solo per due giorni e ha manifestato sintomi più lievi. “Le donne sono davvero sempre più forti di noi” ha commentato l’attore che promette che appena sarà possibile porterà a teatro e negli ospedali il suo spettacolo “Chiedimi se sono di turno”, in cui racconta la propria esperienza come infermiere durata 11 anni.