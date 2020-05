Il mercato di Castelletto Ticino è tornato al completo

A distanza di oltre due mesi, il mercato settimanale di Castelletto Ticino è tornato con tutti i suoi banchi nel centro della città piemontese.

Distribuito lungo le vie prossime al municipio, tra via Caduti per la Libertà e piazzale fratelli Cervi, il mercato del sabato era in realtà già ripartito, ma soltanto per i generi alimentari, lo scorso 2 maggio.

Questa mattina invece, nello stesso giorno in cui in Piemonte hanno riaperto anche i bar, il mercato “al completo” ha riscosso una buona partecipazione da parte dei cittadini e clienti che, muniti di mascherine, hanno rispettato le norme di sicurezza anti-Covid sotto il controllo della polizia locale.

Soddisfatti anche i mercatanti, non solo di essere ritornati questa settimana a esercitare la propria attività dopo un periodo molto difficile, ma anche della disponibilità dell’amministrazione castellettesi, con il sindaco Massimo Stilo presente a monitorare il primo giorno di mercato fin dalla sua apertura.