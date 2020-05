Incidente sul lavoro, piastra da 150 chili cade sul piede di un operaio

Incidente sul lavoro a Rescaldina: una piastra di 150 chili è caduta a terra ed è finita sul piede di un lavoratore di una ditta del settore metalmeccanico in via fratelli Rosselli.

L’incidente si è verificato intorno alle 8 di oggi, giovedì 21 maggio. L’operaio 29enne è stato soccorso dal personale sanitario della Croce Rossa di Legnano, intervenuto in codice giallo: fortunatamente l’uomo non ha riportato gravi ferite ed è stato portato in codice verde al pronto soccorso di Legnano per una contusione.