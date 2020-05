Incidenti e interventi di soccorso nel primo weekend della fase 2

C’era un indicatore durante la prima fase dell’emergenza che ai soccorritori e agli operatori dell’informazione restituiva puntualmente lo stato di rispetto della quarantena: il numero quasi azzerato di infortuni, incidenti e interventi su tutto il territorio provinciale.

Un indicatore che nel primo weekend della cosiddetta “fase 2” è schizzato a livelli anche più alti di com’era un qualsiasi fine settimana di “normalità”.

Se nelle scorse settimane abbiamo vissuto giornate senza neanche un intervento di ambulanze e vigili del fuoco, escludendo le operazioni di ricovero dei malati covid, nella sola giornata di sabato 9 maggio si contano più di una trentina di uscite dei mezzi di soccorso.

Hanno operato ambulanze, vigili del fuoco, specialisti Saf, l’elisoccorso di Como e quello di Milano, l’elicottero dei vigili del fuoco per ben tre volte, le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino delegazione lariana e le forze dell’ordine.

Squadre di interventi mobilitate per nove incidenti stradali, una rissa, tre soccorsi in zone impervie e altre tipologie di incidenti.

C’è stato il recupero di un anziano caduto tra Bisuschio e Cuasso al Piano, un uomo che ha avuto un malore mentre faceva motocross nei boschi di Mercallo. E ancora le operazioni di ricerca di un uomo che chiedeva aiuto nei boschi di Cittiglio, l’intervento per una rissa a Cardano al Campo.

Un primo test di questa nuova fase dell’emergenza che rende fondamentale per tutti tenere in considerazione il monito che oggi fa il Soccorso alpino: “Si raccomanda prudenza nell’affrontare percorsi difficili o attività pericolose e prediligere attività sportive o località non impegnative dopo questi giorni di inattività fisica”.