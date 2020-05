La ripresa per le aziende passa dal digitale

Una situazione complicata che non ha eguali nella storia e che rischia di lasciare strascichi profondi soprattutto a livello economico. Il virus del Covid-19 ha stravolto le vite di tutti imponendo nuovi modelli sociali, economici e lavorativi: gli esiti si continueranno ad avvertire a lungo e sarà indispensabile adeguarsi alla situazione studiando contromosse adeguate.

Si parla soprattutto di lavoro: l’approccio tradizionale dovrà essere rivisto e modificato per adattarsi alla normativa in materia di distanziamento sociale. Ed ecco allora che il comparto produttivo sta tentando di adeguarsi a queste imposizioni studiando soluzioni alternative.

L’arte di reagire alle criticità e trovare contromosse è tipicamente italiana; in questo caso la necessità sarà globale, a livello mondiale, e passerà inevitabilmente dalla rete. Oggi più che mai per le imprese diventa indispensabile l’uso del web ed il ricorso alle moderne tecnologie multimediali. Essere presenti su internet, questa la chiave che può fare la differenza.

L’importanza di essere presenti su internet

Essere presenti sul web è il primo step per aprirsi un canale differente all’interno del quale pubblicizzarsi, anche se da solo non basta. In rete la concorrenza è tanta ed è indispensabile mettere in atto strategie specifiche per essere visibili.

Un processo di digitalizzazione, così si può sintetizzare il concetto, che parte dall’avere un sito internet aziendale e prosegue con il ricorso ai vari strumenti di promozione in rete, dai social a tecniche di web marketing per salire di posizione sui motori di ricerca. Si parla di ottimizzazione seo, un concetto che da anni è diventato piuttosto diffuso e che può essere la chiave verso il successo in rete.

Quali sono gli strumenti che le aziende possono utilizzare per affrontare la ripresa del lavoro tramite la digitalizzazione?

Gli strumenti per la digitalizzazione

Passo preliminare è quello di realizzare un sito internet in linea con il proprio modello di business: quindi sito vetrina, per i professionisti ad esempio; o sito e-commerce, un negozio online per chi volesse aprire una attività di vendita prodotti tramite la rete.

Una differenziazione iniziale che è di fondamentale importanza, spesso non tenuta nella giusta considerazione: prima di partire con un qualunque progetto è bene affidarsi ad una attenta analisi del mercato di riferimento, studiando i competitor, cercando di capire quale potrebbe essere il modello di business maggiormente adatto e quindi, solo allora, virare su una tipologia di sito piuttosto che sull’altra.

Tutto il resto è, poi, lavoro di web marketing, quello che un tempo era chiamato con il nome di pubblicità e che oggi è declinato sul web. Gli strumenti del web marketing sono tanti, per avere successo in rete è bene mettere in campo una strategia a 360 gradi che contempli diverse azioni.

Nel novero del web marketing rientra la Seo, disciplina che studia i motori di ricerca ed i relativi algoritmi, soprattutto quelli di Google, e che si occupa di ottimizzare un sito internet per ottenere miglioramenti in tema di posizionamento.

L’importanza dei social

Ma nel concetto di web marketing sono inclusi anche tutti gli strumenti relativi alla comunicazione multimediale, come nel caso dei social: oggi imprescindibili, questi canali se curati al meglio possono contribuire in modo evidente al miglioramento di un progetto in rete. E curare un profilo social professionale non è come averne uno personale per passare il tempo: i social media manager sono figure specializzate nel campo, in grado di gestire un profilo social portando engagement, il tanto inseguito riscontro da parte degli utenti.

Ecco allora che una strategia di crescita di un progetto sulla rete richiede un insieme di servizi e tecniche con le quali si deve necessariamente prendere confidenza in quanto saranno il pane quotidiano per il futuro, vista la situazione attuale: la ripresa economica d’altra parte passa necessariamente da una digitalizzazione delle attività, non ci si può far trovare impreparati.