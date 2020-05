L”aperitivo da asporto” si trasforma in chiringuito: maximulta in centro

I controlli – e le contemporanee segnalazioni alla polizia locale – sono arrivati, e non a caso, all’ora dell’aperitivo.

Un gruppo di persone, intorno alle 20.30, sono state sorprese ieri in un locale del centro di Varese intente a consumare alcolici fuori da un locale. Non si trattava però di un semplice “Aperitivo da asporto”, che con le dovute norme igieniche è possibile fare e come ormai diversi locali del centro hanno cominciato a somministrare.

Quello che i vigili urbani si sono trovati davanti è stato infatti un bancone all’aperto, con le bottiglie degli ingredienti per i cocktail pronti per essere mixati e consegnati in normali bicchieri di plastica ai clienti, diversi dei quali sostavano proprio davanti.

Insomma, una specie di “Chiringuito urbano”: di sicuro niente a che vedere con le disposizioni di Conte sull’asporto – i contenitori devono secondo le norme tutti coperti – e, soprattutto, sugli assembramenti, totalmente da evitare.

Il risultato è stata una multa per il gestore del locale, ma anche per i tre clienti “beccati” a chiacchierare davanti al bancone: 400 euro per ognuno di loro.