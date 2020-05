Libertà: a volte è giusto anche disobbedire

Il “lockdown” ci ha portati a fare una profonda riflessione sulla libertà. Cosa significa essere liberi? Significa avere la possibilità di agire senza essere soggetto all’autorità o al giudizio altrui.

Propongo due libri molto belli e forti per il loro significato e consiglio (come sempre) di leggerli insieme ai vostri ragazzi.

Storie di libertà per ragazze e ragazzi che inseguono grandi sogni

Giovanni Molaschi racconta la vita di dodici personaggi famosi (e non) che hanno avuto il coraggio di ribellarsi per essere liberi di realizzare i loro sogni.

Tiziano Ferro, Rudolf Nureyev, Hans Christian Andersen hanno in comune l’impegno con il quale hanno lottato contro le diversità.

Bello anche il titolo, che include femmine e maschi per sottolineare giustamente che non esistono libri “per maschi” e “per femmine” ma esistono i libri.

“Storie di libertà per ragazze e ragazzi che inseguono grandi sogni”

di Giovanni Molaschi,

DeA Planeta editore – € 14,90.

#Disobbediente

Una storia vera, appassionata e unica come l’autore che l’ha scritta.

Andrea Franzoso racconta di come lui stesso ha avuto il coraggio di andare controcorrente.

Dignità, onestà. Due parole importanti che è giusto imparare di nuovo a pronunciare, credendoci fermamente.

Certe volte è giusto disobbedire, se le regole che vengono imposte sono sbagliate.