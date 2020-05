On line l’open day dell’Istruzione tecnica superiore

Salone on-line di orientamento post-diploma: presentazione dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)

11 maggio 2020 – h.15.00

Link: https://clikka.net/m47M7

Si comunica che la Rete Provinciale degli ITS propone una iniziativa rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti Sec. di II° grado per presentare l’offerta formativa postdiploma di Alta formazione professionalizzante costituita dagli ITS presenti sul territorio di Varese e provincia.

Questo momento informativo, che vuole costituire un’occasione importante a supporto dell’orientamento in uscita degli studenti, è previsto per il giorno 11 Maggio 2020 alle ore 15.00

Programma

Avrà la durata di un’ora circa e risulterà così articolato:

1. Saluti istituzionali di UST e Provincia.

2. Le caratteristiche generali dell’offerta ITS.

3. Presentazione dei quattro ITS provinciali:

a. ITS RED ACADEMY: Efficienza Energetica

b. ITS Lombardo Mobilità Sostenibile

c. ITS COSMO: Sistema Moda

d. ITS INCOM: Informatica e Comunicazione.

4. Spazio finale per le domande.

Per partecipare è necessario:

– aprire il link https://clikka.net/m47M7

– all’apertura del link cliccare su ‘Annulla’ alla domanda ‘Aprire Microsoft Teams’

– cliccare su ‘Guarda sul web’ .