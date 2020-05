L’odore di spinello che tradisce due ragazzini

Fine settimana di controlli per i militari della compagnia di Luino in vista dell’apertura alle nuove regole della fase II.

Nel pomeriggio domenica 17 maggio, i carabinieri hanno attuato diversi posti di controllo sulle arterie principali, allo scopo di sottoporre a verifica le persone che si trovavano a circolare a piedi o con i mezzi di trasporto nel momento di emergenza da contenimento del Covid-19. In tutto sono state controllate oltre 125 persone e un centinaio di mezzi, provvedendo ad elevare contravvenzioni amministrativi per 1 di loro e segnalare alla prefettura un giovane in possesso di una piccola quantità di marijuana. Nel primo caso si tratta di un 20enne che era uscito da casa senza un valido e comprovante motivo e che, una volta controllato dai carabinieri, ha fornito diverse e contrastanti versioni circa le motivazioni richieste.

Nel secondo caso, si è trattato di un giovane di 19 anni che si trovava in compagnia di un coetaneo a piedi in una via del centro di Lavena Ponte Tresa. Quando i carabinieri della locale stazione si sono trovati a passare nelle vicinanze, hanno avvertito un inequivocabile odore di cannabis.

Per questo motivo è scattata la perquisizione per entrambi. Uno solo di loro, infatti, è stato trovato in possesso di un grammo e mezzo di marijuana. Per questo motivo è stato successivamente segnalato alla Prefettura di Varese quale assuntore.