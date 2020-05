In memoria di Marina Raineri

Marina Raineri, 56 anni, nata a Varese viveva la scuola come la sua seconda casa. Soprattutto all’Isis Stein di Gavirate dove era arrivata nel 1994 come docente per poi lavorare al fianco dei diversi presidi come vicaria. Era diventata lei stessa dirigente e aveva assunto la guida dell’Einaudi dove ha lasciato una traccia indelebile prima di rientrare, nel settembre dello scorso anno allo Stein. Una persona capace, colta e puntigliosa, sempre al fianco dei suoi studenti: «La scuola è soprattutto condivisione, confronto e dibattito. Perché si cresce insieme».

È morta il 6 maggio 2020

La notizia della sua prematura scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel mondo della scuola, tra studenti, docenti e colleghi.

«Succede. Succede che un giorno, nel mezzo di una pandemia mondiale, in un paesaggio già difficile ed anomalo, un punto di riferimento viene a mancare.

Succede. Succede che per gli studenti dell’ISIS Stein una certezza si spenga.

Succede. Succede che da oggi la scuola, la nostra scuola, non avrà più il suo faro illuminante. La Preside, la nostra Preside ci ha lasciati». È il doloroso addio scritto dai ragazzi del corso CAT dello Stein increduli :

« Succede. Succede che Lei Cara Preside non sarà più fisicamente con noi, ma rimarrà coLei che ha scritto una pagina importante nella vita dei Suoi alunni, dei Suoi collaboratori e della Sua Scuola, la nostra scuola.

“QUELLA CHE IL BRUCO CHIAMA FINE DEL MONDO, IL RESTO DEL MONDO LO CHIAMA FARFALLA” (Lao Tzu)».

«Cara Preside,

avremmo tutti voluto poterla salutare, non potendo immaginare che ci avrebbe lasciati così inaspettatamente. È stato bello condividere l’idea che le conoscenze e le competenze acquisite a scuola siano occasione di crescita e di ampliamento delle opportunità di tutti, docenti e discenti, intorno a valori fondanti come libertà, solidarietà e giustizia, coniugando bellezza e impegno sociale. Abbiamo discusso su come sperimentare questi valori attraverso progetti che mettessero al centro le potenzialità dei nostri studenti, credendo sempre di poterci riuscire. Ci piace pensare che grazie alla sua tenacia ci siamo riusciti.

i docenti dell’Istituto Einaudi».

Parole commosse anche da parte del dirigente dell’Ufficio scolastico varesino Giuseppe Carcano che con Marina Raineri aveva condiviso gran parte della propria esperienza professionale: «La dirigente Raineri, con la quale ho condiviso l’attività professionale nella scuola sin dal 1988, mi ha sempre mostrato il suo spessore culturale abbinato alla squisitezza dei modi ma è stato soprattutto negli ultimi anni che, combattendo con la malattia, è stata per me un grande esempio cui guardare per la costante dedizione al lavoro e per l’amore al mondo della scuola. Abbiamo perso una grande dirigente e soprattutto una grande persona»