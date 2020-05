Musica dai tetti di Azzate, un concerto per sentirsi di nuovo vicini

Stare in silenzio e allungare l’orecchio, in qualunque punto di Azzate ci si trovi. Affacciarsi alle finestre, uscire sul balcone. E per chi non può vedere ma solo ascoltare, c’è la possibilità della diretta. Venerdì 29 maggio 2020, alle 20.30 la Pro Loco di Azzate porterà tutti i suoi concittadini a un concerto musicale, facendo mantenere loro il rigoroso rispetto delle distanze e senza nemmeno farli uscire da casa. C’è chi potrà sentire e vedere i musicisti e chi li potrà solo sentire dal vivo, ma non vedere e chi potrà collegarsi al sito Internet della Pro Loco Azzate dove l’evento sarà trasmesso in tempo reale (la foto è di Saverio Cuda, che ringraziamo).

I musicisti si posizioneranno su alcuni “tetti” del paese e da lì, suonando inizieranno a dialogare con i loro strumenti, facendo correre le note da una parte all’altra del paese.

“Anche la Pro loco ha dovuto interrompere tutte le attività in programma a causa dell’emergenza Covid-19- ha dichiarato il presidente Nicola Tucci – . Con la fine del lockdown però abbiamo pensato di dare un segnale a tutto il paese per dire che ci siamo e che quanto prima vogliamo tornare a svolgere il nostro ruolo e organizzare eventi. Siccome non sappiamo ancora quando ciò sarà possibile abbiamo deciso di dare un segno, partendo dalla cultura e in modo particolare dalla musica e di portare in quante più case possibile note e un po’ di allegria. Insomma un modo per festeggiare insieme il ritorno alla vita comunitaria”.

A suonare sarà il quintetto di ottoni Luster Brass. I luoghi dove si collocheranno i musicisti resteranno segreti fino all’inizio del concerto, ma c’è già qualche indicazione: uno dei “palcoscenici” sarà l’edificio più alto del paese.

Siccome il concerto non sarà visibile a tutti e le note non riusciranno ad arrivare in ogni punto di Azzate, durante lo spettacolo è stata organizzata una diretta sui canali social (Facebook, Youtube, Instagram) della Pro Loco Azzate; in questo modo chi lontano, collegandosi, potrà sentirsi vicino.

E infine si alzerà un drone per realizzare spettacolari immagini dall’alto con le quali verrà poi realizzato un video ricordo dell’evento.

Hanno collaborato a realizzare l’evento: associazione Commercianti di Azzate, Proline, Polizia Locale, parrocchia, il maestro Mario Roncuzzi, Walter Capelli alla fotografia, Nicola Crucinio montaggio video, Mattia Maffioletti che farà le riprese dall’alto e Carlo Arioli.