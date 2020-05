Nel Varesotto 44 casi in più, sono 3490 dall’inizio della pandemia

I risultati dei nuovi tamponi comunicati nel bollettino di sabato 23 maggio dicono che in provincia di Varese ci sono 44 contagi in più rispetto a quelli comunicati nel precedente report, numeri che portano il totale dei contagiati in provincia a 3.490.

La Lombardia conta 441 tamponi positivi in più, 148 più di ieri a fronte di 17.191 tamponi effettuati, quasi 2000 meno di ieri, quando ne sono stati effettuati 19.028.In tutta la regione i casi positivi sono arrivati a 86.825.

Il numero di pazienti in terapia intensiva è di 199(8 in meno rispetto a ieri). Calano anche se di poco, anche i ricoverati non in terapia intensiva che sono 4.026, due in meno di ieri. I morti in tutta la Regione sono diventati 15.840, 56 persone in più rispetto a ieri.

I casi nelle province lombarde

Bergamo 12834 +102

Brescia 14417 +72

Como 3747 +34

Cremona 6383 +9

Lecco 2717 +11

Lodi 3400 +8

Monza Brianza 5421 +12

Milano 22616 +88

Mantova 3314 +4

Pavia 5184 +33

Sondrio 1414 +7

Varese 3490 +44

Altro/in fase di verifica1888