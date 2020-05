Perde il controllo dell’auto e sbatte contro un muro

Incidente stradale questa sera, lunedì 25 maggio, alle ore 20, a Malnate (Va) in via Luigi Settembrini.

Per cause da accertarsi il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un muro di recinzione. Coinvolti nell’incidente un uomo di 43 anni e una donna di 43 anni, trasportati in Ospedale in codice giallo.

I vigili del fuoco della sede di Varese sono intervenuti con un’autopompa e hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario.