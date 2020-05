Riaperture in Svizzera: nei locali pubblici bisognerà fornire i dati personali

L’11 maggio in Svizzera, come da disposizioni confederali, riapriranno bar e ristoranti. Anche oltre confine il ritorno alla normalità passerà da alcune procedure, più o meno piacevoli.

Nei locali pubblici, ad esempio ai tavoli ci si potrà sedere al massimo in quattro persone, ad eccezione delle famiglie. Ma c’è un’altra procedura da rispettare: ai bar o ai ristoranti bisognerà lasciare i dati personali.

Non per motivi di privacy: ogni locale dovrà raccogliere i nome, cognome e numero di telefono, così da poter essere rintracciati in caso di contagio.

Il protocollo è stato presentato dall’associazione di categoria GastroSuisse e dovrebbe avere una durata di 14 giorni.

Nel documento ci sono anche altre regole da seguire: i clienti dovranno mantenere una distanza minima di due metri, a meno che tra di loro ci sia una barriera. Tutti gli avventori dovranno utilizzare posti a sedere: non sarà consentita la consumazione al bancone.