Aperto ma non collegato alla rete elettrica, il McDonald’s di Castellanza va a gasolio da mesi

La scritta McDonald’s si intravede a malapena dietro a quattro grossi scatolotti bianchi appoggiati sul terreno. Un sacrificio nell’estetica del nuovo fast food di Castellanza che si è reso necessario per un qualcosa di ancor più importante: l’elettricità. Quelle strutture sono infatti i gruppi elettrogeni che forniscono tutta l’energia necessaria al ristorante inaugurato ad inizio anno ma ancora non collegato alla rete elettrica.

Il primo negozio del piano di riqualificazione dell’ex mostra del tessile è stato aperto il 31 dicembre scorso e da quel momento è iniziato il ronzio dei generatori diesel che consentono di avere l’energia per friggere le patatine o grigliare gli hamburger. Secondo quanto risulta la richiesta di allaccio è arrivata a E-Distribuzione -il gestore della rete elettrica- il 31 ottobre 2023 ma solo il 3 aprile sono stati ottenuti i permessi amministrativi necessari, quindi 4 mesi dopo l’inaugurazione. L’11 aprile McDonald’s ha quindi inviato la documentazione tecnica necessaria per l’allacciamento alla rete, lavori che sono già stati presi in carico dal gestore.

Si dovrà ora scavare e posare un cavo specifico per collegare la cabina della rete a quella del fast food e per farlo servono permessi e lavori edili che E-Distribuzione punta a chiudere entro fine maggio, con circa un mese di anticipo rispetto alle tempistiche di legge. Alla fine saranno così cinque i mesi di generatori diesel accesi 24 ore su 24.

Una vicenda che fa a pugni con la sostenibilità ambientale ma che, purtroppo, non rappresenta un caso isolato. In passato fece infatti scalpore il caso del supermercato MD di Cassano Magnago che venne collegato alla rete elettrica quasi un anno dopo la sua apertura o quello del Famila di Magnago dove i lavori della cabina elettrica vennero finiti 7 mesi dopo l’inaugurazione.