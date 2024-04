Ciclista investito finisce incastrato sul parabrezza

Scontro tra una macchina e un ciclista questo pomeriggio a Cremenaga in via Dogana intorno alle 16:40. Il ciclista, un uomo di 32 anni, è sbalzato rimanendo incastrato con un braccio nel parabrezza dell’auto. Solo l’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di liberarlo e consegnarlo alle cure mediche. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Luino. Sono in corso i rilievi e le indagini per capire la dinamica dell’incidente.