La Comunità Energetica del Luinese si presenta a Cremenaga

La Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese si presenta a Cremenaga: 8 maggio ore 20.45 presso la Scuola d’infanzia.

La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del Luinese, costituita il 27 giugno 2024 presso il Comune di Luino, è un innovativo modello energetico che consente ai cittadini, alle piccole e medie imprese, agli enti locali, religiosi e del terzo settore di unirsi per produrre insieme e condividere l’energia prodotta da fonti rinnovabili, determinando benefici ambientali, sociali ed economici sia per i membri che partecipano alla CER sia per il territorio circostante.

Il Consiglio Comunale di Cremenaga ha aderito alla CER del Luinese con delibera n. 2 del 2 aprile 2025, partecipando così in modo attivo al processo di transizione energetica portato avanti dalle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Al fine di divulgare e diffondere nella popolazione locale la conoscenza delle Comunità Energetiche Rinnovabili, con il Sindaco di Cremenaga, Domenico Rigazzi, abbiamo organizzato la serata di giovedì 8 maggio alle ore 20.45 presso la sala multiuso al primo piano della Scuola d’Infanzia in via Vittorio Venero 12 per presentare la Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese. Sarà un incontro utile per capire come funziona una Comunità Energetica Rinnovabile ed illustrare nel dettaglio i benefici che le CER apportano ai loro membri ed al territorio.

Durante la serata verrà illustrato come chiedere il contributo a fondo perduto del PNRR nella misura massima del 40% delle spese ammissibili per l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici o il potenziamento di impianti già esistenti, purché ubicati in Comuni con meno di 5.000 abitanti (e Cremenaga è uno di questi). Al termine si aprirà un dibattito con il pubblico per rispondere alle domande e chiarire ogni dubbio sulla partecipazione ad una Comunità Energetica Rinnovabile.

Per ricevere ulteriori informazioni sulla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese si può scrivere una mail alla Segreteria del Tavolo per il Clima di Luino all’indirizzo: segretavclima.luino.va@gmail.com