Riaprono i cimiteri di Angera

Il cimitero cittadino, così come quello di Barzola e di Capronno dal 4 maggio riaprirà al pubblico. Gli abitanti di Angera potranno così tornare a ricordare i propri cari, ma sempre nel rispetto delle regole di distanziamento.

«Mi raccomando – ha ricordato ai cittadini il sindaco Alessandro Paladini Molgora – indossate la mascherina, non fermatevi a parlare con le altre persone, non riunitevi in gruppo, e tornate a casa subito dopo aver curato le tombe dei vostri cari».