Ripartono i cantieri: parcheggi e marciapiedi

Sospesi per la chiusura dovuta alla pandemia da Covid19, con la “fase 2” sono ripartiti anche i vari interventi nelle opere pubbliche.

In questi giorni, a Cuvio sono cominciati i lavori per un’ampia ristrutturazione dell’area in via Vittorio Veneto.

Grazie alla donazione di un area proprio di fronte all’edificio comunale,

elargizione fatta qualche anno fa da parte di Luciano Rossignoli, il comune di

Cuvio procederà alla costruzione di un nuovo parcheggio con 10 posti auto di

cui uno per disabili.

Per favorire una mobilità sostenibile, l’amministrazione comunale ha pensato di

riorganizzare il tratto pedonale della zona.

Sarà realizzato un tratto di marciapiede che collegherà il nuovo parcheggio con

il parco comunale, mentre per facilitare i pedoni e rendere meno pericoloso l’attraversamento della strada provinciale, sarà creato un passaggio pedonale

con dosso, reso visibile anche nell’oscurità da una particolare illuminazione e

verranno installate segnalazioni per rallentare il traffico.

Sul lato opposto, davanti al municipio, verrà risistemato con una pavimentazione

in pietra, il marciapiede già esistente.

Dopo la grande emergenza, a Cuvio, si riparte con questi primi importanti lavori di sistemazione, ma sopratutto di sicurezza per i pedoni; lavori che saranno terminati entro fine luglio.