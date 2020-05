Scontro auto-moto a Piamo di Bisuschio

Incidente stradale con feriti a Piamo di Bisuschio, intorno alle 13.30.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e gli operatori del 118, con supporto dell’elisoccorso.

L’incidente è avvenuto in via Gioberti, uno scontro frontale tra un’auto e uno scooterone. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.

La persona ferita è stata trasferita in ospedale in codice giallo, vale a dire con ferite ma non in pericolo di vita.