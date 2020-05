Scoprire l’Australia: in attesa di ripartire ecco i tour virtuali online

Pensare a viaggi in questo periodo può apparire quantomeno anacronistico, certo. Ma per quanto alcuni luoghi oggi possano sembrare lontani e irraggiungibili, nulla ci vieta di cominciare a sognare a occhi aperti e iniziare a programmare quel che faremo una volta terminate le varie restrizioni imposte dalla pandemia.

D’altronde grazie al web ogni singola parte del mondo può apparire a portata di mano, anche una distante oltre 14mila chilometri come l’Australia.

Gli italiani e la voglia di pianificare nuove vacanze

Gran parte degli italiani sta sfruttando questo momento di isolamento in casa per ragionare su quale sarà la prossima meta da visitare, naturalmente solo quando si potrà tornare a viaggiare. Ben il 50% lo sta facendo con delle ricerche su internet, il 23% insegnando ai figli qualche parola nella lingua del paese che si intende visitare e il 19% si sta addirittura dilettando nel cucinare qualche piatto tipico.

Ci si sta portando avanti, insomma, e tra le mete più ambite resta in prima fila l’Australia, il cui fascino resiste e rimane nelle fantasie di tanti viaggiatori. Dalla pianificazione dell’itinerario e delle cose assolutamente da vedere, passando per il calcolo delle possibili spese, alla la scelta dei posti dove pernottare e molto altro ancora, questo è il momento migliore per “studiare”. Anche perché occorrono delle accortezze particolari e sono molte le cose a cui pensare. Sul web si possono trovare molte informazioni, grazie ad alcuni siti specializzati come Auvisa.org ad esempio, grazie al quale è possibile ottenere spiegazioni dettagliate per scegliere il periodo migliore in cui partire e capire bene il funzionamento del visto (necessario insieme al passaporto).

Soprattutto quando si decide di visitare paesi così lontani, infatti, è sempre meglio non lasciare nulla al caso, per partire dall’Italia con le idee chiare su tutto (senza escludere ovviamente dei fuori programma, ci mancherebbe) e ridurre così al minimo le possibilità di imprevisti da dover poi risolvere una volta arrivati sul posto.

Scoprire l’Australia tramite internet

In tal senso un primo assaggio di quello che andremo a visitare è possibile gustarselo attraverso i numerosi tour virtuali che oggi si trovano sul web. La National Gallery of Victoria ha creato un canale virtuale tramite il quale è possibile conoscere la cultura e la storia del continente attraverso diversi itinerari. E il live stream di Tim Steiner, ogni giorno dalle 10 alle 16.30, ci fa esplorare il Mona di Hobart in Tasmania, uno dei più singolari musei d’arte moderna nel mondo.

Se invece vogliamo dare uno sguardo alla fauna locale, lo Zoos Victoria ha creato un video che permette di sorvegliare pinguini, leoni e giraffe, mentre con la webcam live del Lone Pine Koala Sanctuary, nel Queensland, si possono osservare i koala.

Sul sito David Attenborough’s Great Barrier Reef, poi, si può viaggiare in modo interattivo all’interno dell’affascinante Grande barriera corallina al largo dell’Australia, uno degli ecosistemi più spettacolari del mondo. Così, quando sarà il momento, saremo pronti per goderci al massimo il nostro viaggio da sogno. Dopo averlo fatto con la fantasia grazie al web, anche (finalmente) dal vivo.