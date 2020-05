Sfida per ragazzi: creare il book trailer di Play, il romanzo

Dedicato ai ragazzi punta anche a coinvolgerli attivamente: si tratta di “Play”, il nuovo romanzo di Laura Orsolini (La Memoria del Mondo editrice) per giovani adulti e in uscita nelle librerie a maggio. La scrittrice, titolare della Libreria Millestorie di Fagnano olona ha infatti deciso di lanciare un concorso a partecipazione gratuita aperto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (dai 10 ai 19 anni) per creare il book trailer del libro.

In palio un buono da 40 euro per acquistare libri spendibile in Libreria Millestorie (e con possibilità di ricevere il premio a casa gratuitamente). Il secondo e il terzo classificato vinceranno rispettivamente 4 e 2 libri editi da La Memoria del Mondo.

Per partecipare bisogna inviare entro il 30 agosto 2020 un book trailer dal titolo “Play” ispirato all’omonimo romanzo.

I lavori devono essere inviati all’indirizzo email libreriamillestorie@gmail.com specificando nome, cognome, data di nascita e indirizzo dell’autore e, in caso di minorenni, con esplicita autorizzazione firmata dai genitori.

Tutti i diritti d’autore dei book trailer dei partecipanti si intendono ceduti alla Libreria Millestorie.

Il vincitore verrà comunicato il 30 settembre 2020 e pubblicato sul sito della Libreria Millestorie www.libreriamillestorie.it