Silvia Romano è stata liberata. La giovane milanese era stata rapita in Kenya un anno e mezzo fa. A darne notizia è stato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha ringraziato gli uomini dei servizi di intelligenza esterna: “Silvia, ti aspettiamo in Italia”.

Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia! — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) May 9, 2020

Immediate le reazioni dal mondo politico e non solo.

“Davvero un’ottima notizia” ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana commentando la notizia . “Nell’esprimere grande soddisfazione – dice ancora il governatore – le invio un simbolico abbraccio a nome di tutti i lombardi. E rivolgo un meritato ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato”.

“È una bellissima notizia quella arrivata oggi. – ha detto invece il sindaco di Varese Davide Galimberti – In un momento così buio e difficile abbracciamo virtualmente tutti una ragazza che ha sofferto in questi mesi e per la quale abbiamo tutti tifato e sperato. Una gioia per tutta l’Italia!”