Sogni e paure da affrontare

Diciamolo ai bambini che sono stati bravissimi in questi mesi ad adattarsi a una quarantena che da oltre due mesi li tiene chiusi in casa da soli. lontani dagli amici. E aiutiamoli anche un po’ a capire come affrontare senza paura l quotidianità e le sfide vecchie e nuove che la vita ci pone di fronte

Costruisco una casa nel cuore

La quarantena ha messo a dura prova tutti i bambini, che si sono docilmente adattati a rimanere in casa e a stare senza amici.

Credo che le filastrocche di Lodovica Cima siano perfette da leggere insieme ai piccoli, per imparare a pensare e ad affrontare gli intoppi della vita quotidiana e per imparare a sognare.

“Costruisco una casa nel cuore”

di Lodovica Cima

San Paolo editore – € 8,50

Vedo nero

Con “Vedo nero” possiamo soddisfare tutte le curiosità su ciò che è nero, in tutti i sensi: novanta pensieri, spiegazioni, storie insolite per esplorare le paure, le dicerie, le superstizioni.

Un incontro nero tra il Big Bang e la fine del mondo.

Avrai il coraggio di leggere questo libro… al buio?

Se sei amante del brivido e della paura io dico di sì.

E ti conviene farlo subito.

Dai 10 anni.