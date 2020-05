Fuori strada a Concagno, ferito un 22enne

Incidente stradale con ferito sulla strada tra Solbiate e la frazione Concagno.

È successo poco dopo le 16, nel tratto di strada che attraversa una zona boschiva.

Sul posto sono intervenute ambulanza e autoinfermieristica: il conducente, un ragazzo di 22 anni, è finito in ospedale al Circolo di Varese.

È in “codice giallo”, vale a dire ferito ma non in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Appiano Gentile e la Polizia Locale.