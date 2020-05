Contro un muro con l’auto, gravissima una 61enne

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere uscita di strada alla guida del suo veicolo.

È successo alle 13:50 a Vaglio, sopra Lugano: l’automobilista, 61enne della zona, circolava su via della Pieve in direzione di Origlio. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del mezzo andando poi a scontrarsi contro il muro di una casa.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale della regione III, i pompieri di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano. La donna, a detta dei medici, ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada è stata chiusa.