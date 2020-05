Un volo in mongolfiera per ricordare le vittime del Covid19. È quello che sabato mattina, 30 maggio, hanno compiuto un gruppo di appassionati dell’Arcadia Fly Team, che hanno deciso di eseguire un volo in ricordo delle vittime del Covid.

«Non per caso, infatti, abbiamo deciso di utilizzare la mongolfiera bianca e rossa, colori tipici di Varese – spiegano gli appassionati -. Inoltre, l’itinerario è stato pianificato sia per essere vicino ai miei nonni, barricati in casa, sia per passare sopra all’autostrada che, ovviamente, è carica di persone. Crediamo sia un bel gesto per chi, in questo magico cielo sopra di noi, ha qualche amico o parente che malauguratamente è stato toccato da questa pandemia».

L’itinerario che ha compiuto la mongolfiera era relativo alla zona a sud e nord di Albizzate, dove a livello geografico è più semplice essere avvistati. Il gruppo, composto da Stefano Venegoni e Davide venegoni come piloti con Ivana Canavesi e Lisa Venegoni come recupero, ha poi seguito la A4 in direzione Varese, facendo un percorso di circa un’ora e venti minuti.