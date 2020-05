Valutazione gioielli e preziosi: come evitare le truffe

Quando si ricerca un servizio di valutazione gioielli e preziosi è frequente imbattersi in realtà o professionisti che non svolgono questa attività in maniera trasparente e, nel peggiore dei casi, si rivelano delle vere e proprie truffe. Per evitare di incorrere in problematiche come queste è fondamentale affidarsi a chi è attivo in questo settore da anni e vive la propria professione in maniera diligente e scrupolosa.

Quando richiedere una valutazione di preziosi

Le circostanze che possono portare alla necessità di richiedere una valutazione di preziosi sono molteplici, e spesso accomunate dalla volontà di trarre un guadagno dalla vendita di un oggetto del quale ci si vuole disfare. In questo caso, la maggior parte degli acquirenti desidera liquidare un patrimonio immobilizzato di gioielli, spesso ereditato, che comporta onerose spese di custodia (come l’affitto di una cassetta di sicurezza) e assicurative.

Il primo passo per poter procedere con la vendita di preziosi è richiedere una valutazione dei beni di cui si è in possesso, al fine di determinare il reale valore di mercato. Talvolta, infatti, il valore che si attribuisce ad un prezioso non corrisponde a quello che ha realmente sul mercato e la componente affettiva può portare a credere che il relativo valore – possa essere superiore a quello di una possibile cessione. A questo proposito è opportuno sottolineare come il peso non costituisca l’unico elemento che i gemmologi prendono in considerazione nella valutazione di preziosi e gemme: può accadere che gemme molto simili dal punto di vista estetico possano avere quotazioni di mercato molto distanti tra loro.

Come riconoscere i professionisti della valutazione di gioielli e preziosi

La valutazione di gioielli e preziosi richiede esperienza nel settore e costante aggiornamento; inoltre, è fondamentale riuscire ad individuare alcune caratteristiche salienti tra cui:

Storicità dell’azienda : è preferibile affidarsi a professionisti dalla consolidata esperienza nel settore della valutazione e dell’acquisto dei preziosi. In questo modo il rischio di incorrere in truffe o in vendite poco vantaggiose si riduce in maniera considerevole;

: è preferibile affidarsi a professionisti dalla consolidata esperienza nel settore della valutazione e dell’acquisto dei preziosi. In questo modo il rischio di incorrere in truffe o in vendite poco vantaggiose si riduce in maniera considerevole; Migliore offerta possibile : uno degli elementi discriminanti nella scelta dell’azienda alla quale affidare la valutazione di diamanti e preziosi risiede nella capacità del team di esperti di formulare la migliore offerta possibile.

A tale proposito il criterio per una corretta scelta degli esperti risiede anche nella loro capacità di trovare le migliori opportunità commerciali per la rivendita dell’articolo: caratteristiche come l’apertura, i canali ed i contatti internazionali dell’azienda selezionata costituiscono elementi fondamentali per ottenere la migliore offerta possibile per i vostri beni.

