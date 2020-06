A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, chiusure per lavori

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire interventi all’impianto di illuminazione di stazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 29 alle 1:00 di martedì 30 giugno, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrrato sud, in entrata verso Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casale Monferrato nord;

-dalle 23:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 giugno, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato nord, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Casale Monferrato sud;

-dalle 1:00 alle 5:00 di martedì 30 giugno, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrrato sud, in entrata verso Genova.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casale Monferrato nord.