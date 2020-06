Aerei privati, il successo dei servizi di noleggio di Fast Private Jet

Comfort, tempi ottimizzati e personalizzazione sono solo alcuni tra i vantaggi del noleggio di un aereo privato.

Il servizio, molto richiesto nel mondo della business aviation, è offerto da realtà specializzate come Fast Private Jet, che costituisce ormai un riferimento per chiunque abbia la necessità di noleggiare un jet privato in totale sicurezza.

L’azienda sta registrando un successo sempre maggiore grazie a una flotta in grado di offrire in ogni circostanza prestazioni ottimali e a un equipaggio di bordo attraverso cui garantire comfort e assistenza durante il volo.

Jet privati: come si articola l’offerta

Fast Private Jet offre una flotta di aeromobili adatti a qualunque tipo di spostamento, dagli eventi alle necessità di lavoro.

Vi sono mezzi elegantemente rifiniti per pochi occupanti, come il Nextant 400XTi o il Phenom 100 EV della Embraer; per gli spostamenti a lungo raggio, invece, è possibile affidarsi al Gulfstream 550, che effettua tratte intercontinentali ed è dotato di posti letto, zona salotto e bagno spazioso.

In generale, i jet privati possono essere suddivisi in diverse categorie:

Entry Level Jet e Light Jet : i primi sono denominati anche VLJ, acronimo di Very Light Jet,sono ultraleggeri che arrivano a circa 3 ore di volo e garantiscono versatilità estrema su ogni tipo di pista. Se la tratta è un po’ più lunga la soluzione ideale risiede, invece, nei Light Jet, che risultano anche più spaziosi.

: i primi sono denominati anche VLJ, acronimo di Very Light Jet,sono ultraleggeri che arrivano a circa 3 ore di volo e garantiscono versatilità estrema su ogni tipo di pista. Se la tratta è un po’ più lunga la soluzione ideale risiede, invece, nei Light Jet, che risultano anche più spaziosi. Midsize e Super Midsize Jet : le cabine di questi jet consentono di alzarsi in piedi e muoversi con maggiore libertà. Non a caso, sono stati progettati per garantire uno spazio interno maggiore ma una figura compatta adeguata a piste difficilmente accessibili. Le tratte affrontate possono essere più impegnative.

: le cabine di questi jet consentono di alzarsi in piedi e muoversi con maggiore libertà. Non a caso, sono stati progettati per garantire uno ma una figura compatta adeguata a piste difficilmente accessibili. Le tratte affrontate possono essere più impegnative. Heavy Jet : sono aeromobili perfetti quando si abbia necessità di viaggiare con bagagli numerosi. L’ampia cabina dispone di servizi indispensabili, specie per necessità lavorative , come satphone e wi-fi.

: sono aeromobili perfetti quando si abbia necessità di viaggiare con bagagli numerosi. L’ampia cabina dispone di servizi indispensabili, specie per , come satphone e wi-fi. Ultra Long Range e VIP Airliner: indicati per viaggi più impegnativi, magari intercontinentali, che superano le 12 ore di volo, in cui è fondamentale disporre di comfort ed equipaggio dedicato. I servizi quali TV e wi-fi presenti a bordo di questi velivoli consentono ai passeggeri di trascorrere piacevolmente il tempo, lavorando o intrattenendosi.

L’esperienza di volo con Fast Private Jet

Noleggiare un jet privato con Fast Private Jet è facile e sicuro. È sufficiente collegarsi al sito ufficiale della società e richiedere un preventivo online per avere un’idea iniziale della soluzione più adeguata.

Si potranno scegliere il giorno e l’orario con estrema elasticità, apportando modifiche dell’ultimo minuto laddove possibile; a differenza dei classici voli di linea, poi, le restrizioni sui bagagli sono molto meno rigide e il check-in avviene senza dover arrivare troppo tempo prima in aeroporto. Ciò significa potersi organizzare con la massima calma, evitando di affrontare lunghe file e senza correre il rischio che il volo venga cancellato all’ultimo momento.

Volare su un aereo gestito da Fast Private Jet significa poter contare su un equipaggio specializzato e appassionato del proprio lavoro. Gli occupanti possono persino scegliere lo stile della tappezzeria interna, nonché il tipo di menù da degustare a bordo. Tutte queste accortezze consentono di giungere fino a destinazione senza stress, pronti per affrontare i propri impegni nel migliore dei modi.

Non solo noleggio: i servizi accessori di Fast Private Jet

Una volta a terra, Fast Private Jet offre ai passeggeri l’opportunità di trasferirsi in albergo o sul luogo desiderato con mezzi a scelta tra minivan, limousine o SUV di lusso completi di autista dedicato.

Ciò consente di spostarsi anche in paesi stranieri senza il pensiero di dover affrontare il traffico cittadino, i problemi di parcheggio o i mezzi pubblici con il bagaglio al seguito. Anche a bordo di questi mezzi di terra è possibile richiedere il wi-fi o altri servizi personalizzati, potendo spostarsi persino da una destinazione all’altra sapendo che la macchina è a disposizione per muoversi anche in più tappe.

Con Fast Private Jet, infine, è possibile anche noleggiare elicotteri, per atterrare in zone altrimenti irraggiungibili, aero-ambulanze modernamente attrezzate e yacht charter per raggiungere agevolmente grandi imbarcazioni.