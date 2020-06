Aggredisce il compagno con le forbici, allontanata da casa donna di 50 anni

Aggredito dalla compagna a colpi di forbici, rimedia una ferita sulla spalla e chiama i carabinieri. Ancora una volta la violenza è in famiglia, tra le mura domestiche, ma la vittima questa volta è l’uomo. Nelle scorse ore i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato per i reati di maltrattamenti in famiglia, percosse e lesioni una donna 50enne, residente a Busto Arsizio, disoccupata, pregiudicata.

I militari sono intervenuti nell’abitazione dopo aver ricevuto una richiesta d’intervento effettuata al 112 da parte del compagno della stessa, 60enne, il quale segnalava l’aggressione nei suoi confronti mediante l’utilizzo di forbici. A seguito dell’aggressione l’uomo ha riportato una lieve ferita alla spalla sinistra, rifiutando le cure sanitarie.

Nei giorni precedenti al fatto risultano almeno altri due interventi analoghi nei giorni precedenti e l’intera vicenda risulta condizionata dall’abuso di alcol da parte della donna, i Carabinieri d’intesa col Tribunale, ha disposto l’allontamento della donna dalla casa famigliare.