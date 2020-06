Al parco di Ternate la sosta torna a pagamento

Novità per i parcheggi vicino al parco Berrini. La sosta ritornerà a pagamento, ma i cittadini di Ternate potranno chiedere un pass per posteggiare gratuitamente negli spazi delimitati dalle strisce blu. L’amministrazione ha inoltre realizzato una nuova segnaletica e riorganizzato gli spazi per la sosta di auto, moto e camper.

I parcheggi di fronte all’ingresso del parco Berrini e quelli vicino al residence Montelago da sabato 6 giugno torneranno a essere a pagamento fino al 31 ottobre, ma solamente nei giorni di sabato, domenica e nei festivi infrasettimanali. L’anno prossimo, invece, questo periodo comincerà il primo marzo e terminerà sempre il 31 ottobre.

«I parcheggi nei pressi del parco – spiega il sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli – erano a pagamento già da tempo. Abbiamo aggiunto delle aree di sosta in più e alcune piazzole gratuite riservate alle moto lungo via Roma. I soldi raccolti grazie ai ticket contribuiranno a sostenere le spese di manutenzione del parco Berrini».

I cittadini residenti a Ternate, invece, potranno sostare in queste aree gratuitamente. È sufficiente richiedere il pass (al massimo due per ogni nucleo familiare) in Comune ed esporlo bene in vista dopo aver parcheggiato. Il pass ha una durata illimitata per i mezzi di proprietà e immatricolati in Italia, mentre sono fissate delle scadenze per i veicoli a noleggio o in leasing, così come per chi ha una patente rilasciata da un paese fuori dello Spazio economico europeo. Il pass decade in caso di cambio di residenza. Per maggiori informazioni si può contattare l’ufficio anagrafe di Ternate.

Per tutti gli altri frequentatori del parco dalle 7:00 alle 19:00 dei giorni indicati è prevista invece una tariffa di 50 centesimi per ogni ora di sosta fino a un massimo in un giorno di 5 euro. La prima ora di sosta della giornata in ogni caso è gratuita, grazie a un sistema di rilevazione delle targhe.