Ambientiamo 2020: il M5S propone una giornata sul risanamento del lago

Sabato prossimo, 20 giugno, dalle ore 15 a Gavirate, presso Golden Beach via Al Lido 22, si terrà la manifestazione Ambientiamo 2020 ideata dal Consigliere regionale del M5S Professor Roberto Cenci.



Politici, attivisti ed esponenti di associazioni ambientaliste si incontreranno con i portavoce M5S per un momento di condivisione che segna l’inizio di una nuova vita per il Lago di Varese.

Nel corso dell’evento si approfondiranno numerosi temi legati alle problematiche ambientali del territorio con un approfondimento sul lago, il suo stato di inquinamento e le azioni necessarie per risanarlo, nonché i risultati raggiunti in Regione Lombardia relativi alle azioni concrete per conseguirne il risanamento.

Hanno annunciato la loro presenza Roberto Cenci, il consigliere regionale M5S Simone Verni, i deputati M5S Niccolò Invidia, Simone Olgiati, Maria Edera Spadoni.

« Parlerò del Lago di Varese e di come si sia giunti oggi al suo risanamento, dopo lunghi anni di battaglie e grazie agli interventi della Regione Lombardia – spiega Cenci – L’evento si svolgerà all’interno della giornata dedicata all’ambiente organizzata annualmente da ‘Ambientiamo Varese e provincia’, alla presenza del nostro portavoce sul territorio Niccolò Invidia e altri rappresentanti della politica nazionale e regionale».

…